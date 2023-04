Pil: Malan (Fd'I), dati mostrano buon governo Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aumento del Pil nel primo trimestre del 2023, "con una stima dello 0,5 per cento in più rispetto al trimestre precedente e dell'1,8 per cento in termini tendenziali, mostra in tutta evidenza il buon lavoro svolto fin qui dal governo Meloni, che sta riscuotendo un altrettanto evidente consenso sui mercati a livello internazionale". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia in Senato, Lucio Malan. "L'economia reale è in un clima di fiducia rispetto all'esecutivo, cosa che non si è riscontrata, quanto meno in questa misura, nei governi precedenti. Questa maggioranza è compatta e coesa, con buona pace delle opposizioni che possono polemizzare quanto vogliono ma non possono cambiare dati oggettivi", aggiunge.(Rin)