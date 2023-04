Milano: regala alla ex una fede rubata, Carabinieri arrestano 41 enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rapina una gioielleria, ma viene arrestato perché regala una fede rubata durante la rapina alla sua ex fidanzata. Nella mattinata del 21 aprile i Carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Milano nei confronti di un soggetto pluripregiudicato di 41 anni che aveva concorso, insieme ad altri tre autori già arrestati l' 1 marzo, nella rapina avvenuta il 15 gennaio 2023 presso una gioielleria all'interno del centro commerciale "Rho Center". In questa occasione cinque uomini di cui uno armato di pistola, travisati in volto da indumenti e maschere in lattice si sono impossessati di oro e gioielli per un valore complessivo di 60 mila euro dandosi alla fuga a bordo di motorini successivamente dati alle fiamme. Fondamentale l'esame dei tabulati che ha consentito di risalire all'identità del quarto complice, oltre all'analisi del telefono cellulare e alle intercettazioni che hanno permesso di comprendere come il soggetto in questione avesse trattenuto con sé una fede nuziale, provento della rapina, allo scopo di regalarla a una ex fidanzata, salvo scoprire poi che il gioiello fosse un campione espositivo in argento, dal valore di poche decine di euro, della medesima collezione venduta dalla gioielleria.Le investigazioni hanno portato alla scoperta che l'anello era stato regalato alla donna, la quale, ignara del fatto che fosse il frutto di una rapina, lo ha conservato fino all'arrivo dei militari della Sezione Operativa di Rho che lo hanno sequestrato, essendo prova chiave della partecipazione del soggetto alla rapina. (Com)