Russia: fonti stampa, viceministro Difesa Mizintsev rimosso dal suo incarico

- Il viceministro della Difesa per assistenza tecnico-militare della Russia, Mikhail Mizintsev, è stato rimosso dal suo incarico. Lo ha riferito l'agenzia di stampa russa "Rbc", citando una fonte vicina al ministero della Difesa di Mosca. Tuttavia le autorità russe, incluso il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, non lo hanno confermato. Come ha ricordato "Rbc", Mizintsev ha assunto l'incarico il 22 settembre dell'anno scorso.(Rum)