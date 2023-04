Ue: Gentiloni, in caso di crisi bancaria siamo in grado di agire per preservare fiducia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue è in grado di agire, in caso di crisi bancaria, per preservare la fiducia necessaria. Lo ha detto il commissario Ue all'Economia, Paolo Gentiloni, durante la conferenza finale della riunione dell'Eurogruppo di Stoccolma. "Le recenti turbolenze del sistema bancario hanno sottolineato l'importanza di una forte gestione del rischio e di una regolamentazione e vigilanza efficaci. Gli eventi negli Stati Uniti supportano la scelta dell'Ue di applicare gli standard prudenziali di Basilea a tutte le nostre a tutte le nostre banche, non solo a quelle più grandi", ha detto Gentiloni. "Questa mattina abbiamo ascoltato i presidenti del Comitato di risoluzione unico e del Meccanismo di vigilanza unico, organismi cruciali che abbiamo istituito sulla scia della crisi finanziaria. Siamo in grado di agire in maniera credibile e rapida per preservare la fiducia ogni volta che è necessario", ha aggiunto il commissario europeo. "Ciononostante, dobbiamo continuare a lavorare per rendere il nostro sistema finanziario ancora più resiliente. Questo è l'obiettivo delle proposte adottate dalla Commissione la scorsa settimana, sulla base dell'esperienza degli ultimi anni, per migliorare il modo in cui gestiamo i fallimenti bancari, in modo da salvaguardare meglio la stabilità finanziaria e proteggere i contribuenti”, ha sottolineato il funzionario europeo. “Il completamento dell'Unione bancaria rimane una priorità per la Commissione, compreso un sistema comune di assicurazione dei depositi", ha concluso Gentiloni.(Beb)