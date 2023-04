Lavoro: presentato rapporto Censis-Ugl, domanda e offerta non coincidono, giovani penalizzati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mancato incontro tra domanda e offerta di lavoro genera disoccupazione, precariato, povertà e posizioni scoperte, penalizzando soprattutto i giovani che sempre di più scelgono di andare all’estero. E' quanto emerge dal Rapporto Censis-Ugl “Il lavoro è troppo o troppo poco? Restituire valore e dignità al lavoro per superare contraddizioni e paradossi” presentato oggi, in occasione del Primo maggio, presso la sede del Censis a Roma. Allo stesso tempo, le imprese dichiarano di avere difficoltà a rispondere ai loro fabbisogni occupazionali. L’obiettivo prioritario del nostro Paese deve essere, quindi, quello di trattenere in Italia forza lavoro e di far coincidere la domanda con l’offerta. Il tasso di disoccupazione dei giovani tra i 15 e i 34 anni è del 14,4 per cento, mentre quello giovanile in senso stretto (15-24 anni) è al 23,7 per cento, a fronte di un tasso medio dell’8,1 per cento. Il 39,3 per cento dei giovani che lavorano, oltre 2 milioni in valore assoluto, svolge lavori cosiddetti non standard perché a termine e/o part time, che non garantiscono la retribuzione e la stabilità necessarie ad avere un tenore di vita adeguato e, soprattutto, a fare progetti per il futuro. L’overeducation, vale a dire il mancato allineamento tra il livello di studi raggiunto e la professione svolta, in Italia riguarda un lavoratore su quattro ed è inversamente proporzionale all’età posseduta: è il 37,5 per cento tra i giovani in età compresa tra i 25 e i 34 anni e il 44,3 per cento tra gli under venticinquenni. Il 93,5 per cento degli italiani è convinto che gli stipendi sono troppo bassi. L’Italia è l’unico dei Paesi Ocse che negli ultimi trent’anni ha avuto una riduzione in termini reali delle retribuzioni del 2,9 per cento. Negli ultimi dieci anni oltre un milione di italiani si è trasferito all’estero: uno su quattro era laureato e uno su tre aveva tra i 25 e i 34 anni. Il fenomeno non è destinato ad esaurirsi: il 47,3 per cento degli italiani dichiara che se ne avesse la possibilità se ne andrebbe dall’Italia, con percentuali che raggiungono il 60,6 per cento tra i più giovani. Il 68,1 per cento della popolazione pensa che l’Italia non sia un Paese per i giovani e l’88,5 per cento è convinto che all’estero il lavoro sia pagato meglio e siano più valorizzate le competenze. (segue) (Rer)