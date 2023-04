Lavoro: presentato rapporto Censis-Ugl, domanda e offerta non coincidono, giovani penalizzati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mai così tanti pensionati: mentre i giovani diminuiscono, i pensionati sono 14 milioni e 895 mila e nel 2040 saranno più di 17 milioni, con un aumento di 2 milioni e 246 mila pensionati. Mai così tanti investimenti: il Pnrr stabilisce che i giovani siano una priorità trasversale a tutti gli interventi e prevede una crescita dell’occupazione dei 15-29enni del 3,2 per cento nel biennio 2024-2026 e dello 0,5 per cento in quelli successivi. Mai così tanti giovani che studiano: si affaccia sul mercato del lavoro la generazione più scolarizzata di sempre: il 76,8 per cento dei giovani sotto i 34 anni è almeno diplomato (venti anni fa era il 59,3 per cento) e il 28,3 per cento è laureato (venti anni fa il 10,6 per cento). Mai così tanta domanda di lavoro: di qui al 2027 si prevede un fabbisogno di circa 3 milioni e 800 mila lavoratori tra settore privato (che assorbirà l’80,6 per cento del totale) e Pubblica amministrazione. L’85,9 per cento degli italiani, che sale all’87,5 per cento tra gli occupati, è convinto che la scuola sia distante dal mondo del lavoro. Pochi laureati, ma troppi nelle discipline umanistiche, della formazione e dell’insegnamento, del gruppo psicologico. Il prossimo anno mancheranno all’appello oltre 12 mila medici e laureati in professioni sanitarie, oltre 8 mila del gruppo economico e statistico, oltre 6 mila laureati Stem, oltre 3 mila laureati in discipline giuridiche e politico-sociali. Troppi diplomati nei licei, con un esubero di 53 mila l’anno, mentre mancheranno 133 mila diplomati degli istituti tecnici e professionali e qualificati nel sistema della formazione professionale. In futuro saranno sempre più richieste competenze trasversali. Il 65 per cento dei posti di lavoro avrà bisogno di competenze green connesse al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale, e il 56,3 per cento dei nuovi posti avrà bisogno di competenze digitali. (segue) (Rer)