Olimpiadi 2026: Zaia, occasione per realizzare infrastrutture che non si sarebbero mai realizzate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Olimpiadi sono una grande opportunità. Lo ha ribadito Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, durante la partecipazione di oggi a Padova al convegno "Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 come volano della crescita economica del Paese" nell'ambito del Convegno "Progettualità e obiettivi nel Pnrr alla luce della crisi internazionale e dell'attuale emergenza energetica" organizzato dalla Corte dei Conti e dall'Università di Padova. "Sono un'occasione – ha poi proseguito - di visibilità internazionale , tre miliardi e mezzo di cittadini del mondo vedranno l'evento, di visibilità economica, le università ci dicono che si registrerà un incremento del Pil di un miliardo e mezzo, ma anche di grandi infrastrutture ed opere che altrimenti non avremmo mai messo a terra". Zaia ha poi aggiunto: "A chi ci chiede se riusciremo a far le opere, noi rispondiamo che faremo le Olimpiadi. È un nuovo rinascimento per i nostri territori". Zaia, in conclusione ha poi ricordato: "L'arena di Verona sarà il primo monumento storico totalmente messo a norma con l'abbattimento delle barriere architettoniche con 18 milioni di euro. Lanciamo un modello rispetto all'accessibilità partendo da un'opera storica". (Rev)