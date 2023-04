Sport: assessore Roma, città riscopre orgoglio di ospitare Internazionali tennis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo fatto riscoprire a Roma "l'orgoglio di ospitare gli Internazionali di tennis, facendoli vivere in tutta la città e non solo al Foro Italico. Per questa edizione da record anche le iniziative di partecipazione e promozione nella città raddoppiano. Più tennis, più giorni di grande spettacolo, più spettatori dall'Italia e dall'estero e maggiori ricadute sull'economia turistica e sull'indotto di tutta la città". Lo ha detto l'assessore allo Sport, turismo, grandi eventi e moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato. "Il sorteggio del tabellone femminile - ha aggiunto l'assessore Onorato - si terrà nel suggestivo scenario del parco del Colle Oppio domenica 7 maggio e quello maschile sarà uno spettacolo unico sulla scalinata di Trinità dei Monti lunedì 8 maggio, con la presenza dei tennisti e delle tenniste più rappresentativi che renderanno ancora più interessante per gli appassionati il momento che decide tutti i possibili incroci dei match. Abbiamo deciso di personalizzare con la comunicazione del torneo i ponti sul Tevere, le vie del centro e le iconiche palle da tennis monumentali amplificheranno l'immagine degli Internazionali in piazza di Spagna, via Veneto, piazza Mignanelli, largo dei Lombardi e piazza San Silvestro. Tutta la città sarà coinvolta con una comunicazione a 360 gradi nelle metro e in alcune stazioni, nelle radio, sui social istituzionali. Con le associazioni del centro storico e in collaborazione con la federazione Fitp e con Sport e Salute animeremo le vie del centro con musica e intrattenimento a tema per due serate, lunedì 8 e sabato 13 maggio. Un servizio di navette gratuito per gli spettatori collegherà il Foro Italico al centro. Sarà un grande evento di tennis - ha concluso Onorato - ma anche una straordinaria occasione di promozione turistica della città in chiave moderna, inclusiva e cosmopolita".(Com)