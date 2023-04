Cultura: riparte "Milano da Leggere", iniziativa del sistema bibliotecario per promuovere la lettura con libri digitali gratuiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riparte "Milano da Leggere", l'ottava edizione dell'iniziativa ideata dal sistema bibliotecario di Milano per promuovere la lettura tramite una selezione di libri digitali scaricabili gratuitamente dal sito del Comune di Milano. Quest'anno la rassegna invita a passeggiare per Milano accompagnati da poeti e scrittori che l'hanno vissuta e raccontata, attraversando la città dal centro ai quartieri, alla scoperta del suo volto attuale e della memoria che si è stratificata nei luoghi. I titoli sono fruibili gratuitamente grazie alla partecipazione di autori ed editori che hanno messo a disposizione le opere. Il download sarà possibile anche dai manifesti e dagli schermi in giro per la città. Grazie ad Atm S.p.A, che si riconferma partner tecnico dell'iniziativa, "Milano da leggere" sarà diffusa sulla rete della metropolitana e dei mezzi di superficie per intercettare sempre più i lettori e le lettrici nei loro percorsi quotidiani. L'edizione 2023 riprende la formula inaugurata nella scorsa stagione: gli ebook usciranno a distanza di tre settimane l'uno dall'altro, e ogni ebook resterà disponibile per 30 giorni, "passando il testimone" al successivo. Le letture ci accompagneranno per tutta l'estate, in modo da offrire l'opportunità di conoscere meglio Milano a chi – visitatore o cittadino – vorrà seguire le suggestioni proposte. (segue) (Com)