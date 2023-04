Cultura: riparte "Milano da Leggere", iniziativa del sistema bibliotecario per promuovere la lettura con libri digitali gratuiti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La traversata di Milano" di Maurizio Cucchi (Mondadori) inaugura l'ottava edizione della rassegna, procedendo a zig-zag per le strade della città, fra ritmi lenti e connessioni veloci. Da Stendhal a Savinio, la voce di illustri predecessori nel racconto di Milano si unisce al girovagare da flâneur dell'autore attraverso una città che si rivela ricca di sorprese e di bellezze inaspettate. La frenesia, che si vorrebbe sinonimo di Milano, arretra davanti all'immobilità delle statue. È questo lo spunto narrativo scelto da Giuseppe Cozzi e Pino Landonio con "Andar per monumenti" (Meravigli edizioni): quello delle oltre centoquaranta statue che ornano i parchi e le piazze della città. Gli autori vanno a risvegliarle una per una guadagnandone storie, memorie e curiosità. La passeggiata che ci propone Stefano Bartezzaghi in "M. Una metronovela" (Einaudi) è scandita dalle fermate della metropolitana. Tra viaggi sotterranei ed emersioni in superficie si snoda un racconto che, insieme alla descrizione dei luoghi, lascia spazio a ricordi, incontri, fantasie e apre a divagazioni narrative e linguistiche. (Com)