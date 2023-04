Def: Urso, ieri un incidente, sarà approvato oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Suo Def “ieri è stata una distrazione, un incidente, peraltro avvenuto alla Camera dove abbiamo una larga maggioranza, che oggi sarà sanato con il voto prima a Montecitorio e poi in Senato così da arrivare a un Cdm il primo maggio” in cui verrà dato il via libera “ad un provvedimento molto significativo per i lavoratori italiani. Il Def sarà approvato oggi”. Lo ha rimarcato il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, a margine della presentazione della “Giornata della ristorazione”, in corso a Roma. (Rin)