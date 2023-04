Lavoro: Istat, più 0,1 per cento retribuzioni orarie a marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla fine di marzo 2023, i 41 contratti collettivi nazionali in vigore per la parte economica riguardano il 44,4 per cento dei dipendenti - circa 5,5 milioni – e corrispondono al 43,8 per cento del monte retributivo complessivo. Lo rende noto0 l'Istat. Nel corso del primo trimestre 2023 sono stati recepiti 6 contratti: autorimesse e autonoleggio, servizi socio assistenziali, gomma e materie plastiche, vetro, Fiat, lavanderie industriali. I contratti che a fine marzo 2023 sono in attesa di rinnovo sono 32 e coinvolgono circa 6,9 milioni di dipendenti, il 55,6 per cento del totale. Il tempo medio di attesa di rinnovo per i lavoratori con contratto scaduto, tra marzo 2022 e marzo 2023, è diminuito da 30,8 a 23,4 mesi, mentre per il totale dei dipendenti passa da 17,0 a 13,0 mesi. La retribuzione oraria media nel periodo gennaio-marzo 2023 è cresciuta del 2,2 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022. L’indice delle retribuzioni contrattuali orarie a marzo 2023 segna un aumento dello 0,1 per cento rispetto al mese precedente e del 2,2 per cento rispetto a marzo 2022. L’aumento tendenziale è stato dell’1,4 per cento per i dipendenti dell’industria, dello 0,9 per cento per quelli dei servizi privati e del 4,9 per cento per i lavoratori della pubblica amministrazione. (segue) (Rin)