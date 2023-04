Università: Iulm conferisce master honoris causa in management risorse artistiche a Donatella Rettore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel talk che ha visto coinvolti i professori Paolo Proietti e Stefano Lombardi Vallauri con l'artista, il focus è stato la produzione di Donatella Rettore nei suoi molteplici aspetti. "Rettore è un'artista straordinaria – ha dichiarato il professor Paolo Proietti, Preside della Facoltà di Interpretariato e traduzione – Nel corso della sua carriera, lunga e prestigiosa, ha affrontato la vita sempre con un'ironia critica e distaccata attraverso la quale ha espresso appieno il suo lavoro di cesello sulle parole. I testi delle sue canzoni sono laboratori che, in modo beffardo, presentano temi sociali, culturali, politici, temi universali, veicolati dall'incontro del suono con il contenuto, in forme che traducono identità vocali molteplici e sempre nuove". "Con i suoi testi, i suoi look, la sua musica e le sue interpretazioni vocali – ha aggiunto il professor Stefano Lombardi Vallauri – Rettore ha fatto, o meglio è stata, la psicologia della nazione tra anni Settanta e Ottanta. Ha rivelato agli italiani quello che erano e quello che sarebbero diventati, nel bene e nel male. La sua specialità è cavalcare gli stereotipi, per demolirli. La ripresa recente del suo successo conferma la sua capacità, attraverso le generazioni, di leggere la società, in particolare la condizione femminile". Visibilmente emozionata, la cantautrice ha dedicato "questo Master a tutte quelle persone, e in particolare a tutte quelle donne, che per un certo periodo sono state messe in secondo piano. I genitori, un tempo, se dovevano scegliere se far studiare un figlio maschio o una figlia femmina, sceglievano senza dubbio il primo, senza tener conto che la figlia sarebbe magari potuta diventare una scienziata. Dedico questo titolo alle donne, come mia madre – ha proseguito Rettore – che avrebbe tanto voluto studiare e invece ha dovuto accontentarsi. Io che da giovane non avevo voglia di studiare mi sono buttata nella mischia e ce l'ho fatta. Non ho fatto tutto quello che avrei voluto, ma sono soddisfatta e oggi ricevo questo titolo con grande orgoglio". Dopo la cerimonia, Donatella Rettore, dal palco dell'Auditorium dell'Ateneo, ha interagito con il pubblico e ha cantato a cappella alcune delle canzoni più famose del suo repertorio. (Com)