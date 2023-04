© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo trimestre dell'anno Edf ha registrato ricavi per 47,8 miliardi di euro, il 34,6 per cento in più su base annua. Lo ha annunciato il gruppo. Tra gennaio e marzo Edf ha consegnato 85,2 terawattora di elettricità nucleare in Francia, 6,5 terawattora in meno rispetto al primo trimestre dello scorso anno. Per il 2023 si prevede una produzione stimata tra i 300 e i 330 terawattora. (Frp)