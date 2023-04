Ex Ilva: Urso, dato disposizioni per convocare sindacati, è asset strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- “Ho già dato disposizioni per convocare i sindacati” sul dossier ex Ilva. Lo ha annunciato il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, parlando a margine della presentazione della “Giornata della ristorazione”, in corso a Roma. Lo stesso ha poi ricordato che “c’è tutta una procedura in corso: prima il dialogo con gli enti locali, doveroso perché sono espressione dei cittadini e per incardinare il contratto di programma che riguarderà Taranto e tutta la filiera industriale che vi opera; poi il confronto con sindacati; e alla fine l’intero tavolo dell’ex Ilva, asset strategico del Paese” (Rin)