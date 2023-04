Giappone: Marina Usa annuncia ritorno portaerei George Washington a Yokosuka nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Marina militare degli Stati Uniti ha annunciato che il prossimo anno la portaerei a propulsione nucleare Uss George Washington tornerà di stanza a Yokosuka, in Giappone, subentrando a un'altra portaerei classe Nimitz, la Uss Ronald Reagan. La George Washington è stata la prima portaerei a propulsione nucleare statunitense posta in schieramento avanzato in Giappone, dal 2008 al 2015, quando a Yokosuka è arrivata la Ronald Reagan. Negli ultimi anni la George Washington è stata sottoposta a radicali lavori di messa a punto e ammodernamento a Newport News, in Virginia, in concomitanza col raggiungimento della metà della sua vita utile programmata. Una volta ultimati i lavori, la George Washington potrà impiegare i velivoli senza pilota Boeing Mq-25A Stingray, progettati per il rifornimento in volo degli aerei da combattimento imbarcati sino a 800 chilometri di distanza dalla portaerei: una capacità che renderà la nave più adatta a operare nell'ipotetico scenario di una invasione cinese di Taiwan. (Git)