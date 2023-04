Def: Braga (Pd), è manifesto inadeguatezza governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da tutto il Documento "traspare una visione limitata e modesta che avete sull’economia e sullo sviluppo del Paese, un manifesto dell’inadeguatezza che avete mostrato in questi primi mesi di governo". Lo ha affermato la capogruppo del Partito democratico alla Camera, Chiara Braga, nell’Aula di Montecitorio, in sede di dichiarazione di voto sulle risoluzioni sul Documento di economia e finanza (Def) 2023 e sulla risoluzione sulla annessa nuova Relazione al Parlamento sullo scostamento di bilancio. "Non siete pronti, non siete affidabili, non siete nemmeno patrioti", ha aggiunto la parlamentare. (Rin)