Def: Foti (Fd'I), chiediamo scusa a italiani e a Meloni

- "Noi chiediamo scusa agli italiani ed al presidente del Consiglio per quanto accaduto ieri. Fratelli d'Italia pensa che il senso di responsabilità viene prima di ogni altra cosa, anche se non possiamo dimenticare che alcuni quorum funzionali per rendere efficaci alcune decisioni, che sono stati stabiliti quando questa Camera era di 630 componenti, sono rimasti gli stessi anche oggi, con i componenti che sono 400, e questo è un problema riferito agli incarichi di governo. E' un dato oggettivo". Lo ha affermato, tra il brusio delle opposizioni, il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti, nell’Aula di Montecitorio, in sede di dichiarazione di voto sulle risoluzioni sul Documento di economia e finanza (Def) 2023 e sulla risoluzione sulla annessa nuova Relazione al Parlamento sullo scostamento di bilancio. Foti si riferisce alla mancata approvazione, ieri, da parte dell'Assemblea di Montecitorio, della Relazione al Parlamento sullo scostamento di bilancio. (Rin)