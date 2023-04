Italia-Lituania: Urso, relazioni economiche ed industriali dinamiche, continueremo a sostenere gli investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La rete di corrispondenti di Nova è diventata un importante riferimento per molti operatori, del mondo della comunicazione e di quello produttivo" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Le relazioni economiche ed industriali tra Italia e Lituania "sono particolarmente dinamiche. Continueremo a sostenere gli investimenti e a ricercare convergenze in sede europea sui temi dell’industria". Lo sottolinea il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che ha aperto il business forum Italia-Lituania “Moving towards Net-Zero Industry growth” promosso da Confindustria e dalla Lithuanian Confederation of Industrialists.(Rin)