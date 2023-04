Regno Unito-Italia: Meloni riceverà il premio Grotius

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a quanto si apprende, riceverà oggi il premio Grotius, un riconoscimento finalizzato ad onorare “posizioni in difesa dell’ordinamento internazionale basato sul diritto”. Il premio Grotius è stato finora conferito in due sole occasioni: la prima volta nel 2020 al primo ministro australiano Scott Morrison e nel 2022 alla prima ministra estone Kaja Kallas, per le posizioni pubblicamente assunte a favore della sovranità ucraina e per il contributo estone alla sicurezza collettiva europea. A conferire il premio è il Policy Exchange, un centro studi fondato nel 2002 con l’intenzione di rinnovare la piattaforma politica del partito conservatore, all’epoca in opposizione. Vanta il maggior grado di influenza sull’attuale governo britannico – un ruolo acquisito anche in conseguenza del fatto che il primo ministro Rishi Sunak abbia lavorato lì come ricercatore nel 2013-14, prima dell’elezione alla Camera dei Comuni, ma mantenendo rapporti di collaborazione anche successivamente. (Rin)