Imprese: Urso, ristorazione è eccellenza, presto legge quadro su made in Italy in Cdm

24 luglio 2021

- La ristorazione “è una punta di eccellenza, che traina le esportazioni ed incentiva il turismo internazionale nel nostro Paese”. A dirlo è stato il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, parlando a margine della presentazione della “Giornata della ristorazione”, in corso a Roma. Per questo “riteniamo si possa vincere la battaglia sul riconoscimento della cucina italiana da parte dell’Unesco” che è una delle ragioni per cui “abbiamo realizzato una legge quadro sul Made in Italy che sarà presentata in Cdm nelle prossime settimane e che tutelerà queste eccellenze italiane da concorrenza sleale e contraffazione”, ha concluso. (Rin)