Ue: Gentiloni, riforma Patto stabilità equilibrata, ottimista su accordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta di riforma del Patto di stabilità e crescita presentata dalla Commissione europea è equilibrate e ben bilanciata. "Sono ottimista sulla possibilità di raggiungere un accordo". A dirlo il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, al suo arrivo alla riunione dell'Eurogruppo di Stoccolma. "Sono ottimista per definizione, perché questo è il mio ruolo. Ma sono anche molto ottimista perché sento che tutti gli Stati membri, nonostante gli ovvi punti di vista diversi, sono consapevoli della necessità di raggiungere un accordo. Sono certo che quella che abbiamo proposto è una possibile zona di atterraggio, ma non è l'unica. Siamo quindi aperti a discutere e a dare il nostro contributo ai possibili compromessi. Ma siamo convinti di avere una buona proposta", ha detto. Le reazioni negative di alcuni Stati membri, ha poi aggiunto Gentiloni, "possono significare il fatto di avere una proposta molto buona ed equilibrate, oppure vivere su un altro pianeta. Ma noi non viviamo su un altro pianeta, quindi abbiamo una proposta molto equilibrata. Se si vogliono costruire dei ponti, è necessario avere una base, un fondamento per farlo. E ciò che la Commissione ha fornito è questa base. Perché sono fiducioso? Perché abbiamo una consapevolezza condivisa della necessità di raggiungere questo compromesso. Abbiamo un certo numero di settimane e persino di mesi per raggiungerlo", ha concluso. (Beb)