- Cielo parzialmente nuvoloso al mattino, con nuvolosità in progressivo aumento nella seconda parte della giornata. Precipitazioni assenti, salvo isolati piovaschi possibili dal pomeriggio ed in serata sulla fascia prealpina e sull'Appennino. Temperature stazionarie o in lieve aumento. In pianura minime intorno a 10°C, massime intorno a 23°C. (Rem)