Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da Agenzia Nova un impegno dedicato all'informazione e alla comprensione di fatti e avvenimenti" Lara Magoni

Assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda della Regione Lombardia

22 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in Lombardia.COMUNEIl Sindaco di Milano Giuseppe Sala interviene alla riunione straordinaria del tavolo del Patto per il Lavoro. Presenti tutti i principali sottoscrittori per raccontare alcune delle azioni portate avanti in questo anno.Palazzo Martino, sala giunta, Piazza Scala, 2 (ore 15)REGIONEIl sottosegretario con delega a Sport e giovani, Lara Magoni, interviene all'assemblea regionale di Anef, l'associazione nazionale degli esercenti funiviari.sede Ance, via Grandi, 9 Lecco (ore 11)L'assessore regionale alla Sicurezza e Protezione Civile, Romano La Russa, partecipa alla cerimonia di commemorazione dell'ex consigliere provinciale, Enrico Pedenovi, in occasione del 47° anniversario della scomparsa.Palazzo Isimbardi, via Vivaio, 1 (ore 11)L'assessore regionale all'Ambiente e clima Giorgio Maione presiede il Tavolo tecnico permanente sulla Caffaro.Ufficio territoriale Regionale, Via Dalmazia, 92 Brescia (ore 11 punto stampa)L'assessore al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi, visita il Consorzio di bonifica della Bassa Lodigiana per fare il punto sugli interventi per la sicurezza idraulica del territorio. Sono presenti, tra gli altri, il presidente del Consorzio bonifica Muzza Bassa Lodigiana, Ettore Grecchi e il direttore generale, Marco Chiesa. Questo il programma della visita:Comuni di Sordio e San Zenone al Lambro, Municipio - piazza della Liberazione, 2 – Sordio/Lo (ore 14:30); Comune di Tavazzano con Villavesco Municipio - piazzale 24 Novembre, 1 Tavazzano con Villavesco/Lo (ore 15:15); Comune di Livraga, Municipio - via Dante Alighieri, 30 – Livraga/Lo (ore 16)VARIEEpam-Fipe Milano, l'Associazione pubblici esercizi di Confcommercio Milano, nell'ambito della prima Giornata della Ristorazione (Per la cultura dell'Ospitalità italiana), organizza la tavola rotonda "L'evoluzione della formazione e delle figure professionali nella ristorazione: da necessità a opportunità". Intervengono: Alessandro Negrini (chef e patron "Il luogo Aimo e Nadia"); Niccolò Frediani (titolare ristorante Ribot); Arturo Carile (Campari Academy manager); Delia Ciccarelli (corporate relations director McDonald's Italy); Gabriele Cartasegna (direttore Capac Politecnico del Commercio e del Turismo e Formaterziario, enti formativi che fanno riferimento alla Confcommercio milanese); Massimiliano Bruni (professore associato Università IULM). Saluti di apertura di Fabio Acampora, vicepresidente vicario di Epam-Fipe Milano.Auditorium dell'Università IULM, via Carlo Bo, 7 (ore 10)Sit-in promosso da Festival dei Diritti umani per ricordare come il processo di Giulio Regeni sia congelato perché gli alti funzionari della National Security egiziani imputati per la sua morte fingono di non sapere di essere chiamati a processo e si rifiutano di eleggere un domicilio in Italia e di ricevere le notifiche.Consolato egiziano, Via Timavo, 17 (ore 11)MONZAConferenza stampa di presentazione della prima tappa di “Cosa abbiamo in Comune” Sabato 6 maggio il servizio di ristorazione scolastica si presenterà in piazza con “Buono Così” e la possibilità di gustare i piatti che i bambini consumano a scuola. Intervengono il Sindaco Paolo Pilotto e il direttore del segmento scuole – Sodexo Franco Bruschi.Palazzo comunale, sala Giunta, Piazza Trento e Trieste (ore 11) (Rem)