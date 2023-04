Roma: al via cantieri in zona Ostiense, da ciclabile a Ponte dell'Industria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via i cantieri nel quartiere Ostiense, a Roma. Sono infatti iniziati i lavori per realizzare la ciclabile Ostiense: il tracciato andrà dalla Basilica di San Paolo a Piramide, attraversando via Ostiense, per una lunghezza di 2,1 km. "Si tratta di un itinerario importante volto a favorire l'inter-modalità degli spostamenti collegando due hub fondamentali del trasporto pubblico di Metro B, come Piramide e San Paolo - spiega -, l'attestamento della Roma-Lido e la stazione Ostiense del Nodo ferroviario di Roma, con le ciclabili già esistenti di Viale Aventino e del Ponte Settimia Spizzichino, e con altri due interventi ciclopedonali oggetto di finanziamento come i tratti Metro San Paolo-Giustiniano Imperatore e Viale del Campo Boario. Tutto questo a servizio di obiettivi di mobilità sensibili come l'università Roma Tre, la Basilica di San Paolo, il Polo culturale del quadrante, i tanti locali di somministrazione e uffici esistenti", aggiunge. (segue) (Rer)