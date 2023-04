Roma: al via cantieri in zona Ostiense, da ciclabile a Ponte dell'Industria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La realizzazione della ciclabile Ostiense - sottolinea Patanè -, i cui lavori dureranno circa dieci mesi a cominciare dalla risistemazione di scivoli e cigli dei marciapiedi per poi arrivare all'apposizione dei cordoli e segnaletica, è in coerenza con uno degli obiettivi prioritari della nostra amministrazione, ossia quello di dare impulso alla mobilità dolce e sostenibile realizzando circa 150 km di piste ciclabili, ridefinendo lo spazio fisico esistente su strada a vantaggio di pedoni e ciclisti. Per centrare questo obiettivo - conclude Patanè - la città va letteralmente innervata di infrastrutture per la ciclabilità e per la pedonalità intorno all'ossatura principale, che è quella del trasporto su ferro". Ed ancora si è svolta ieri la conferenza dei servizi per l'approvazione delle opere propedeutiche al prossimo intervento di consolidamento e restauro conservativo, che verrà eseguito da Anas, del Ponte dell'Industria di Roma. (segue) (Rer)