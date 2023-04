Lavoro: Locatelli, attenta cultura sicurezza può ridurre infortuni e morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi si celebra la 20esima Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro. Istituita nel 2003 dall'Organizzazione internazionale del lavoro, costituisce un'importante occasione per riflettere sulla cultura della prevenzione nei contesti professionali, per immaginare percorsi di formazione e sensibilizzazione anche tra gli studenti. Un'attenta cultura della sicurezza può contribuire a ridurre infortuni e morti causate da imprudenze o dall’uso spesso non corretto di ausili per la tutela della salute e della sicurezza". Lo scrive su Facebook il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli. (Rin)