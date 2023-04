Viabilità: traffico da bollino rosso per ponte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Dipartimento Protezione Civile, per quanto riguarda lo scenario meteo atteso per i prossimi giorni, segnala che nella giornata di sabato 29 aprile inizierà ad interrompersi la condizione di generale bel tempo che ha contraddistinto questa settimana, a causa dell'arrivo di correnti fresche in quota che daranno origine ad annuvolamenti sulle regioni italiane centro-settentrionali, con possibili precipitazioni sparse, specialmente sulle aree interne peninsulari centrali. Domenica 30 aprile l'alta pressione tenderà ad arretrare verso ovest, consentendo alle correnti fresche nord-occidentali di interessare più direttamente l'Italia. Nelle giornate del 30 aprile e del 1° maggio, infatti, si assisterà ad una spiccata instabilità su gran parte del territorio con precipitazioni che dal versante tirrenico e dal Nord-Ovest tenderanno ad estendersi a quello adriatico e al Sud, con fenomeni anche temporaleschi. La ventilazione, inizialmente debole ed in prevalenza meridionale, tenderà a rinforzare nella giornata di sabato sulle aree tirreniche e al Sud, per poi ruotare dai quadranti settentrionali al Centro-Nord tra domenica e lunedì. Le temperature, di conseguenza, dopo una prima fase su valori di primavera inoltrata, subiranno una flessione al Centro-Nord ad iniziare dai valori massimi di domenica. (Rin)