Hong Kong: pubblica post “sediziosi” su Facebook, condannata a 4 mesi di reclusione

- Una donna di Hong Kong è stata condannata a quattro mesi di reclusione per aver pubblicato una serie di messaggi sui social network, considerati a carattere “sedizioso” ai sensi dell’Ordinanza sui crimini della Regione a statuto speciale. La sentenza a carico dell’imputata, la 48enne Oi-wa Law, è stata pronunciata ieri dal magistrato Peter Law, che ha ritenuto la donna colpevole di “nutrire odio o alimentare insofferenza” contro l’amministrazione di Hong Kong e il governo di Pechino. I messaggi in questione, 65 in tutto, sono stati pubblicati da Law tra il 6 giugno 2022 e il 28 marzo 2023 su varie piattaforme, tra cui Twitter e Facebook. La donna si è dichiarata colpevole di tutte le accuse. (Cip)