Cina: Evergrande, scadenza incentivi ristrutturazione debito estesa sino al 18 maggio

- Il colosso dell’immobiliare cinese Evergrande estenderà il termine per gli incentivi alla sua proposta di ristrutturazione del debito estero sino al 18 maggio prossimo. Lo riferisce la multinazionale in una nota, precisando che la proposta di ristrutturazione ha goduto del sostegno del 77 per cento dei titolari di debiti di classe A e il 30 per cento dei titolari di debiti di classe C, tra gli altri. Stando a quanto riferito, i creditori riceveranno una commissione di consenso dello 0,25 per cento sulla base del capitale in essere dei loro debiti sotto forma di nuove note se accettassero di sostenere la ristrutturazione entro il 18 maggio. (Cip)