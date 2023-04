Cina: Giappone rileva record di 620 atterraggi e decolli dalla portaerei Shandong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli aerei militari della Cina hanno effettuato un record di circa 620 appontaggi e decolli dalla portaerei Shandong dal 7 al 25 aprile, durante un’esercitazione militare tenuta al largo del Pacifico occidentale. Lo riporta l’Ufficio dello stato maggiore congiunto del Giappone in una nota, rilevando un netto incremento nel numero di atterraggi e decolli rispetto ai 320 effettuati dalla portaerei Liaoning durante un’esercitazione tenuta per 15 giorni lo scorso dicembre. Dal 7 aprile, dal ponte di volo del gruppo d’attacco della portaerei Shandong sono decollati soprattutto caccia J-15 ed elicotteri Z-18J, riferiscono da Tokyo. Dall’8 al 10 aprile, inoltre, la Shandong ha preso parte all’esercitazione tenuta dalle forze armate attorno all’isola di Taiwan in risposta al colloquio avuto dalla presidente Tsai Ing-wen con il presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Kevin McCarthy, il 5 aprile a Los Angeles. (Git)