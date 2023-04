Taiwan: ministero Difesa, drone cinese TB-001 ha sorvolato l'intero perimetro dell’isola per la prima volta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un drone militare cinese TB-001 ha sorvolato per la prima volta in senso antiorario l’intero perimetro dell'isola di Taiwan, transitando sul Canale di Bashi, a nord delle Filippine, dirigendosi ad est dell’isola e tornando infine verso la costa cinese. Lo ha annunciato il ministero della Difesa taiwanese in un messaggio su Twitter, precisando che il sorvolo del drone è avvenuto nell’ambito di una sortita condotta oggi dalle forze armate cinesi con 38 aerei e sei navi da guerra. Diciannove velivoli hanno oltrepassato la linea mediana dello Stretto, il confine territoriale non ufficiale con la Cina, e varcato il perimetro della Zona d’identificazione della difesa aerea (Adiz). In particolare, il drone TB-001 ha varcato il perimetro sud-occidentale dell’Adiz dalla sezione sud-occidentale della linea mediana. Ha quindi sorvolato i quadranti sud-orientale, orientale, settentrionale e nord-occidentale dell’Adiz prima di oltrepassare nuovamente la linea mediana e fare rotta verso le coste cinesi. Il ministero della Difesa taiwanese ha monitorato la rotta dei velivoli e ha schierato aerei da pattugliamento, navi e sistemi missilistici terrestri. (Cip)