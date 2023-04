Spagna: nel primo trimestre crescita economia dello 0,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo trimestre dell'anno, l'economia spagnola è cresciuta dello 0,5 per cento, un decimo di punto percentuale in più rispetto al trimestre precedente, grazie all'aumento degli investimenti e delle esportazioni. È quanto emerge dai dati provvisori diffusi oggi dall'Istituto nazionale di statistica (Ine). In termini annuali, il Pil ha aumentato la sua crescita di nove decimi di punto percentuale, dal 2,9 per cento al 3,8 per cento. Il ministero dell'Economia ha evidenziato che questa accelerazione è dovuta all'aumento delle esportazioni e degli investimenti e si è verificata "in un contesto internazionale di grande incertezza", segnato dalle conseguenze della guerra in Ucraina, che dimostra la "grande solidità e resilienza" dell'economia nazionale. Allo stesso modo, il dicastero guidato da Nadia Calvino ha sottolineato che la Spagna ha "praticamente raggiunto" il livello del Pil precedente alla pandemia. (Spm)