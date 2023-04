Auto: Mercedes-Benz, risultato consolidato di 4,01 miliardi di euro nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il risultato consolidato del gruppo automobilistico tedesco Mercedes-Benz è aumentato nel primo trimestre del 2023 del 12 per cento su base annua, raggiungendo i 4,01 miliardi di euro. Come riferisce il settimanale “Die Zeit”, l'azienda ha beneficiato in particolare della domanda di auto di lusso, che ha spinto il fatturato in rialzo dell'8 per cento a 37,52 miliardi di euro. Al lordo di interessi e imposte e rettificato per i costi speciali, il risultato operativo ha registrato un incremento del 2 per cento a 5,42 miliardi di euro. Nei primi tre mesi dell'anno, Mercedes-Benz ha venduto 503.483 auto, con un aumento del 3 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022. In particolare, le vendite di vetture completamente elettriche hanno sperimentato un balzo dell'89 per cento a 51.639 unità. (Geb)