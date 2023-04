Moldova: premier Recean, la Russia non dovrebbe dirci come agire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Moldova è uno Stato indipendente e sovrano, e la Federazione Russa non dovrebbe dirci come agire. Lo ha detto il premier moldavo, Dorin Recean, all'emittente televisiva "Tv8". Il premier ha affermato che esiste una lista contenente i nomi di cittadini russi dichiarati indesiderati sul territorio della Moldova, tra cui il presidente russo, Vladimir Putin, e l'uomo d'affari, Igor Ceaika. Recean ha assicurato che le istituzioni statali non permetteranno l'accesso nel Paese a persone straniere che promuovono la guerra. Il capo del governo di Chisinau ha affermato che “l'elenco delle persone a cui è vietato l'ingresso in Moldova non è pubblico, ma è sufficiente che il meccanismo sia efficace”. “Abbiamo una lunga lista di nomi. La Federazione Russa non dovrebbe dirci cosa fare o cosa non fare. La Moldova è un Paese indipendente e sovrano. A chiunque non rispetta la scelta del popolo diciamo che ognuno deve conoscere il proprio posto. Non devono imporre regole, ma avere un atteggiamento rispettoso nei confronti dei cittadini della Moldova", ha dichiarato Recean. Di recente, l'accesso in Moldova è stato negato al presidente dell’entità federale russa Tatarstan, Rustam Minnihanov, che avrebbe partecipato al primo congresso internazionale di diplomazia popolare, Amicizia dei popoli 2023, tenutosi a Comrat. I rappresentanti della polizia di frontiera hanno affermato che è inammissibile interferire negli affari interni della Moldova, nel contesto delle elezioni in Gagauzia.(Rob)