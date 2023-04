Ue: presidenza svedese, reazioni negative a proposta Patto stabilità buon inizio per negoziare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le reazioni negative alla proposta di riforma del Patto di stabilità rappresentano "un buon inizio per avviare i negoziati". Lo ha detto Elisabeth Svantesson, ministra delle Finanze svedese, al suo arrivo alla riunione dell'Eurogruppo di Stoccolma. "Come presidenza, prenderemo in considerazione questa proposta e lavoreremo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi per avviare il processo di accordo", ha detto. "Ovviamente siamo 27 Paesi con prospettive diverse, ma sono certa che riusciremo a raggiungere un risultato positivo. Se tutti sono un po' scontenti, credo sia un buon inizio per i negoziati. Non mi aspetto che, quando la Commissione presenta una proposta, tutti siano felici in un primo momento. Ora dovremo negoziare e vedere se alla fine avremo una buona norma", ha concluso Svantesson. (Beb)