India: ministro Difesa Singh presiede riunione con omologhi Sco

- I ministri della Difesa dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco) si sono riuniti oggi a Nuova Delhi, in India, presidente di turno per l’anno in corso. La riunione è stata presieduta dal ministro indiano, Rajnath Singh, che ha evidenziato l’importanza della sicurezza per la prosperità della regione, insistendo soprattutto sulla lotta al terrorismo, e ha sottolineato i legami di civiltà che uniscono gli Stati membri e sulla base dei quali si possono affrontare insieme le sfide della contemporaneità. Dell’Organizzazione fanno parte, oltre all’India, la Cina, il Kazakhstan, il Kirghizistan, il Pakistan, la Russia, il Tagikistan e l’Uzbekistan. L’Iran e la Bielorussia partecipano come Paesi osservatori. Il ministro cinese Li Shangfu, il tagiko Sherali Mirzo, l’iraniano Mohammad Reza Gharaei Ashtiyani, il kazako Ruslan Zhaksylykov e il russo Sergej Shoigu sono arrivati ieri a Nuova Delhi. Sono presenti anche l’uzbeko Bakhodir Kurbanov e il kirghiso Baktybek Bekbolotov mentre il pachistano Khawaja Asif partecipa da remoto. (segue) (Inn)