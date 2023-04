Spagna: ad aprile inflazione cresce dello 0,6 per cento su base mensile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad aprile, l'inflazione in Spagna è cresciuta dello 0,6 per cento rispetto al mese precedente, aumentando la sua crescita annuale al 4,1 per cento. È quanto emerge dai dati diffusi oggi dall'Istituto nazionale di statistica (Ine) che attribuisce la crescita dell'inflazione di aprile all'incremento dei prezzi dei carburanti e al fatto che i prezzi dell'elettricità sono scesi meno rispetto allo stesso mese del 2022. Mentre l'inflazione di fondo (senza alimenti non lavorati e prodotti energetici), ad aprile è scesa di nove decimi al 6,6 per cento, collocandosi 2,5 punti al di sopra dell'Indice dei prezzi al consumo (Ipc) generale. (Spm)