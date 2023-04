Francia: sindacalista Binet, se Macron non ritira riforma pensioni quinquennio non finirà bene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se il presidente francese Emmanuel Macron non ritirerà al riforma delle pensioni che ha già promulgato "ci sarà una diffidenza nel Paese e quindi il quinquennio non potrà finire bene". Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano "Libération" la segretaria del sindacato della Confederazione generale del Lavoro (Cgt), Sophie Binet. Il governo può "organizzare un referendum", ha detto Binet. Dopo il primo maggio, data in cui si terrà una nuova mobilitazione generale, i sindacati si riuniranno "rapidamente", ha detto la segretaria. "La volontà della Cgt e di altri membri dell'intersindacale, penso, è quella di restare uniti, uniti nel nostro rifiuto di questa riforma delle pensioni e nella nostra esigenza che non si applichi, uniti nella nostra esigenza di parlare dei veri temi: stipendi, ambiente, condizioni di lavoro", ha affermato Binet.(Frp)