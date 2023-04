Iraq: presidente della Repubblica riceve ministro dell’Interno dell’Autorità palestinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica dell’Iraq, Abdul Latif Rashid, ha ricevuto ieri il ministro dell’Interno dell’Autorità palestinese (Anp), Ziyad Mahmoud Hab al Rih, accompagnato da una delegazione. Lo ha riferito la presidenza della Repubblica irachena all’agenzia di stampa “Ina”. All’incontro ha partecipato anche il ministro dell’Interno dell’Iraq, Abdel Amir al Shammari. Al Rih ha portato a Rashid i saluti del presidente dell’Anp, Mahmoud Abbas, al quale l’omologo iracheno ha augurato “stabilità e pace per i fratelli palestinesi”. Rashid ha quindi affermato che “è necessario aiutare il popolo palestinese a realizzare le sue speranze di costruire uno Stato”, ribadendo “la posizione ferma dell’Iraq sulla questione e il suo sostegno ai fratelli palestinesi affinché ottengano i loro diritti legittimi”. Per il presidente iracheno, infatti, sono importanti “la solidarietà, la coordinazione e l’azione congiunta a tutti i livelli per porre fine alle sofferenze del popolo palestinese e salvaguardare i suoi diritti”. Il governo iracheno, ha precisato, “ha elaborato un programma globale, che include il consolidamento della sicurezza e della stabilità, fondamento necessario per la costruzione di uno Stato, e la fornitura dei servizi necessari ai cittadini”. Da parte sua, Hab al Rih, secondo quanto riferisce l’agenzia stampa palestinese “Wafa”, ha sottolineato l’importanza del ritorno dell’Iraq al suo “ruolo pioniere” e alla sua “vera posizione nella regione”, elogiando la posizione di Baghdad sulla questione palestinese. (Irb)