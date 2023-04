Emirati: ministro Esteri Abdallah bin Zayed in visita ufficiale a Cipro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale degli Emirati Arabi Uniti, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, è stato ricevuto ieri a Nicosia dal presidente della Repubblica di Cipro, Nikos Christodoulides. Lo ha riferito l’agenzia di stampa emiratina “Wam”, specificando che all’incontro ha preso parte anche il ministro degli Esteri di Cipro, Costantinos Kompos. Abdullah bin Zayed ha trasmesso a Christodoulides i saluti del presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed Al Nahyan e i suoi aguuri di “progresso e prosperità” per Cipro e per il suo popolo. Durante l’incontro, i due hanno discusso delle relazioni strategiche tra gli Emirati e Cipro e delle modalità per rafforzarle. Inoltre, hanno affrontato il tema della cooperazione bilaterale in tutti i settori, inclusi l’economia, il commercio e gli investimenti, a beneficio degli interessi comuni dei “due Paesi amici”. I due, quindi, hanno rievocato le relazioni solide e durevoli tra gli Eau e Cipro, esprimendo l’intenzione di trovare un terreno di comunicazione comune, in vista degli obiettivi e delle aepirazioni comuni. Altri temi trattati, la cooperazione tra i due Paesi in seno alle organizzazioni internazionali e gli sviluppi della situazione in Medio Oriente e, più in generale, nel mondo. Abdullah bin Zayed e Christodoulides, inoltre, hanno menzionato gli sforzi compiuti da entrambi i Paesi per evacuare i cittadini di diverse nazionalità rimasti in Sudan. (Res)