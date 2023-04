Sudan: Meccanismo trilaterale e Quartetto chiedono piena attuazione del cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Meccanismo trilaterale (Unione africana, Autorità intergovernativa sullo sviluppo e Nazioni Unite) e il Quartetto composto da Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito e Stati Uniti, hanno pubblicato una dichiarazione congiunta che esprime soddisfazione per il cessate il fuoco di 72 ore proclamato in Sudan, e ne chiede la piena attuazione. La dichiarazione sollecita le Forze armate sudanesi e le Forze di supporto rapido a dialogare per "stabilire una cessazione delle ostilità più durevole, e garantire l'accesso umanitario senza ostacoli". Il cessate il fuoco costituisce secondo la nota "la fase diplomatica iniziale" verso la realizzazione "del piano di de-escalation delineato nel comunicato dell'Unione africana del 20 aprile, che ha ottenuto l'appoggio della Lega degli Stati arabi, dell'Unione europea, della Troika e di altri partner bilaterali". (Was)