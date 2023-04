Ue: “Faz”, Germania sostiene riforma diritto d'asilo in senso restrittivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania sostiene una riforma del diritto d'asilo europeo in senso restrittivo. È quanto il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung” afferma di aver appreso da fonti nel governo federale. In particolare, l'esecutivo tedesco avrebbe concordato una posizione comune con cui negoziare a livello di Ue. Sui punti essenziali ha prevalso la ministra dell'Interno, Nancy Faeser, con una linea “tendenzialmente restrittiva”. In primo luogo, il governo del cancelliere Olaf Scholz è pronto ad accettare procedure di asilo accelerate ai confini esterni dell'Ue che consentano un più rapido rimpatrio dei migranti le cui richieste vengono respinte. Inoltre, i profughi possono essere sistemati in “condizioni simili alla detenzione”, non vengono considerati come giuridicamente all'interno dell'Ue e possono contestare la bocciatura della richiesta di asilo esclusivamente una volta. Come nota la “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la posizione del governo federale “indebolisce in parte” la proposta di riforma del diritto di asilo dell'Ue avanzata dalla Commissione europea. Per esempio, per la Germania la procedura ai confini esterni dell'Ue non dovrebbe applicarsi ai profughi da Paesi con un “tasso di riconoscimento inferiore al 15 per cento”. Per l'esecutivo dell'Ue, tale quota dovrebbe invece essere del 20 per cento. Se le strutture alle frontiere esterne sono sovraffollate, il “tasso di protezione” deve scendere al cinque per cento. In questo modo, un maggior numero di richiedenti asilo dovrebbe essere distribuito tra gli Stati membri dell'Ue mediante il meccanismo di solidarietà. (segue) (Geb)