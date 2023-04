Ue: “Faz”, Germania sostiene riforma diritto d'asilo in senso restrittivo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le famiglie di migranti con minori di 18 anni dovrebbero generalmente ottenere regolari procedure di asilo, mentre per la Commissione europea il limite è a 12 anni. Secondo l'esecutivo tedesco, la detenzione ai confini esterni dell'Ue deve essere considerata esclusivamente come “ultima ratio”. Come osserva la “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, l'obiettivo della Germania è soprattutto limitare in maniera significativa la migrazione secondaria irregolare tra gli Stati membri. A tal fine, “l'idea di base” è che lo Stato membro di primo arrivo dei migranti assuma “ancor più responsabilità”. A oggi, se un profugo non presenta domanda di asilo in questo Paese e si stabilisce in un altro, dopo sei mesi questo Stato assume automaticamente la competenza per la procedura di protezione internazionale. È per tale motivo che “falliscono regolarmente” le operazioni per riportare dalla Germania in Italia i profughi che vi arrivano. Per il governo tedesco, tale periodo dovrebbe essere esteso a 12 mesi. Se un migrante si rendesse irreperibile, dopo averlo individuato, il tempo per il trasferimento nel Paese di primo arrivo dovrebbe essere “in ogni caso di sei mesi, anche se il termine annuale è già scaduto”. Con riguardo al sovraccarico degli Stati membri di primo arrivo dei migranti, il governo tedesco p disposto a partecipare alla loro ridistribuzione in una “quota equa”. Tuttavia, l'esecutivo di Scholz rifiuta obblighi che vadano oltre e chiede di considerare anche la migrazione secondaria nella ripartizione di profughi tra i Paesi dell'Ue. (Geb)