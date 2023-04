Kuwait: presidente Assemblea nazionale esorta primo ministro a sciogliere il parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Assemblea nazionale del Kuwait, Marzouq Ali al Ghanim, ha esortato il primo ministro, Ahmed al Nawaf, a seguire le procedure previste dalla costituzione per sciogliere il parlamento, rinviando la discussione della richiesta di riconteggiare i voti delle elezioni del 2022. Lo ha riferito il quotidiano kuwaitiano "Arab Times Online", specificando che questo servirà a evitare eventuali vizi di procedura. Al Ghanim, inoltre, ha convocato una sessione ordinaria del parlamento kuwaitiano per il prossimo martedì, 2 maggio, in attesa che la Corte costituzionale gli consegni i documenti relativi alle elezioni del 2022. Il segretario generale della Corte costituzionale, infatti, l'ha informato ieri della sua intenzione di recapitarglieli domenica prossima, 30 aprile. Al Ghanim ha dichiarato il proprio sostegno al discorso del principe ereditario, Meshal al Ahmad al Jaber Al Sabah, a proposito della necessità di lasciare che il Paese decida la compagine parlamentare mediante elezioni trasparenti. (Res)