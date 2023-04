Singapore: bolla mercato immobiliare, raddoppiata tassa su acquisti di cittadini stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Singapore ha annunciato un aumento delle tasse sugli acquisti di immobili residenziali per contenere la bolla del mercato immobiliare. Le aliquote aumenteranno per tute le categorie di acquirenti, ma il rincaro più pesante riguarderà gli acquirenti stranieri, per i quali la tassa sull'acquisto di proprietà immobiliari residenziali raddoppierà dal 30 al 60 per cento. Secondo una nota ufficiale, "se lasciati senza controllo i prezzi (degli immobili residenziali) potrebbero svincolarsi dai fondamentali economici, col rischio di un aumento sostenuto dei prezzi rispetto ai redditi". (Fim)