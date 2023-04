Golfo: Regno Unito, nave attaccata al largo delle coste dello Yemen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'organizzazione Maritime Trade Operations, afferente alla Marina militare del Regno Unito, ha annunciato questa mattina che una sua nave è stata attaccata al largo delle coste di Nishtun, nello Yemen orientale, vicino al confine con l'Oman. Lo ha riferito il quotidiano saudita "Arab News". La Maritime Trade Operations, che fornisce supporto alle imbarcazioni nello spazio marittimo mediorientale, ha dichiarato che le circostanze in cui è avvenuto l'attacco non sono chiare e che gli autori non sono stati identificati. Contro la loro nave, che era inseguita da tre imbarcazioni, sono stati sparati dei colpi. Anche se l'area di Nishtun si trova sotto il controllo di forze leali al governo di Sanaa riconosciuto internazionalmente e sostenuto dalla coalizione militare guidata dall'Arabia Saudita, in passato è stata teatro di incidenti e attacchi alle imbarcazioni di passaggio. (Res)