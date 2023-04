Sudan: colloquio ministri Esteri di Arabia Saudita e Germania su sviluppi della situazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell'Arabia Saudita, Faisal bin Farhan, ha ricevuto ieri una telefonata dall'omologa della Germania, Annalena Baerbock, con la quale ha discusso degli ultimi sviluppi della situazione in Sudan. Lo ha riferito il quotidiano panarabo di proprietà saudita "Al Sharq al Awsat". I due ministri degli Esteri, inoltre, hanno parlato della situazione dei cittadini stranieri rimasti in Sudan, sottolineando l'importanza e l'urgenza di porre fine al conflitto militare nel Paese, di fornire ai civili la protezione necessaria e di aprire corridoi umanitari per inviare aiuti e consentire a chi voglia di fuggire. Bin Farhan e Baerbock, infine, hanno affrontato le principali questioni ed evoluzioni sullo scacchiere mediorientale e internazionale, in particolare dell'importanza di intensificare l'impegno per contribuire alla pace e alla stabilità nella regione e nel mondo. (Res)