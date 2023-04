Corea del Sud: visita sottomarino nucleare Usa non viola dichiarazione su denuclearizzazione del 1991

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'arrivo in Corea del Sud di un sottomarino lanciamissili balistici a propulsione nucleare statunitense classe Ohio, concordato questa settimana dai capi di Stato dei due Paesi e confermato dal dipartimento della Difesa Usa, non costituisce una violazione della dichiarazione inter-coreana sulla denuclearizzazione del 1991. Lo ha affermato oggi il ministero della Difesa sudcoreano, commentando la "Dichiarazione di Washington" concordata dal presidente Yoon Suk-yeol e dall'omologo Joe Biden per il rafforzamento della "deterrenza estesa" Usa in Corea del Sud. la dichiarazione del 1991 impegna Seul a non collaudare, produrre, ricevere, possedere, stoccare, schierare o utilizzare alcuna arma nucleare. "Dopo una revisione legale, siamo giunti alla conclusione che (la visita del sottomarino a propulsione nucleare) non pone alcun problema", afferma una nota del ministero. Un portavoce del Pentagono ha confermato ieri che un sottomarino classe Ohio - il più grande sottomarino lanciamissili balistici in dotazione alla Marina militare degli Stati Uniti - si recherà in visita alla Corea del Sud nell'ambito degli accresciuti impegni di Washington a garantire la difesa strategica dell'alleato asiatico. (Git)