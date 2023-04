Emirati: Bourouge chiude il primo trimestre 2023 con guadagni per 1,38 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia Bourouge, joint venture tra la Adnoc, compagnia petrolifera nazionale di Abu Dhabi, e l’azienda austriaca Borealis, specializzata in prodotti chimici, ha chiuso il primo trimestre del 2023 registrando guadagni per 1,38 miliardi di dollari. Lo ha riferito il quotidiano emiratino “Gulf News”, specificando che la prima fonte di profitto è stata il “programma di miglioramento del valore” (“value enhancement program”), dal quale ha tratto oltre 100 milioni di dollari in termini di ottimizzazione dei ricavi. Questo programma, inoltre, potrebbe portare nelle casse della Bourouge altri 300 milioni di dollari entro la fine di quest’anno. La società, dunque, quotata alla borsa di Abu Dhabi (Adx), ha confermato la sua tendenza positiva, riuscendo a centrare l’obiettivo di 1,3 miliardi di dollari di guadagni per il 2023, a fronte dei 975 milioni di dollari guadagnati nel 2022. L’utile netto è stato di 199 milioni di dollari, mentre la diminuzione delle vendite è stata parzialmente compensata dall’innalzamento dei prezzi. (Res)